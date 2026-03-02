Gogué et l'ADDI : des experts du dialogue sans contenu

L'Alliance des démocrates pour un développement intégral (ADDI) a une fois de plus pris la parole pour critiquer le cadre de dialogue mis en place par les autorités. Pour cette formation de l'opposition, la Concertation nationale des acteurs politiques (CNAP) ne serait qu'un « simple instrument de validation de décisions unilatérales ».

Des mots forts. Mais derrière la rhétorique, que propose réellement l'ADDI ?

Le président du parti, Aimé Gogué, formule une série de demandes : recomposition du CNAP, révision de la charte des partis politiques, relecture de la loi sur les manifestations publiques... Des revendications procédurales, certes recevables, mais qui ne constituent en aucun cas une vision politique alternative pour le Togo.

Pas un mot sur l'économie. Pas une proposition concrète sur l'emploi, la sécurité ou le développement. Juste des exigences sur les règles du jeu, sans jamais dévoiler comment l'ADDI entend jouer la partie.

Cette sortie ressemble davantage à un exercice d'occupation médiatique qu'à une contribution politique sérieuse. Faute de programme consistant à soumettre aux Togolais, certains partis d'opposition ont fait de la critique du cadre institutionnel leur unique fonds de commerce.

S'indigner du processus, c'est plus simple que de proposer des solutions.