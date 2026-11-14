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Communes : s’unir pour faire plus avec moins

Les communes du Golfe 1 et du Moyen-Mono 1 ont signé une convention de partenariat à Tohoun, dans la région des Plateaux. Les deux collectivités veulent mettre en commun leurs ressources et leurs expériences pour accélérer le développement local.

Yawosè Assoè (G) et Koamy Gomado © republicoftogo.com

Les communes du Golfe 1 et du Moyen-Mono 1 ont signé une convention de partenariat à Tohoun, dans la région des Plateaux. Les deux collectivités veulent mettre en commun leurs ressources et leurs expériences pour accélérer le développement local.

L’accord, signé par les maires Koamy Gomado et Yawosè Assoè, couvre plusieurs secteurs : assainissement, environnement, tourisme, culture, inclusion sociale, genre et gouvernance locale. Les deux municipalités comptent s’appuyer sur leurs complémentarités pour mieux gérer leurs collectivités et améliorer la vie de leurs habitants.

Pour Koamy Gomado, ce partenariat prolonge une dynamique déjà engagée. Sa commune a adopté pour 2027 un budget de plus de 3,3 milliards de Fcfa. Elle entend continuer d’agir dans l’emploi des jeunes, l’assainissement, la gestion des déchets, la culture et la réhabilitation des écoles et des centres de santé.

Cette coopération n’est plus un choix mais une nécessité. Les communes togolaises ont des moyens limités face à des besoins qui ne cessent de croître. Unir leurs forces leur permet de partager les coûts, d’échanger leurs savoir-faire et de mener des projets qu’aucune ne pourrait financer seule.

Reste désormais à transformer les engagements de Tohoun en projets concrets, mesurables et durables au service des populations.

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