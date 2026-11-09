Un code de bonne conduite pour l’opposition ?

Las des invectives entre opposants, le chef de file de l’opposition, Aimé Gogué, va soumettre à tous les partis un pacte d’unité et de non-agression. C’est une sorte de code de bonne conduite, mais rien ne garantit que ses rivaux le signeront.

Le président de l’Alliance des démocrates pour un développement intégral (Addi) dit avoir été maintes fois interpellé sur les dérives au sein de l’opposition.

« Je le dis ici avec gravité : nous sommes entrés dans un climat délétère sans précédent, caractérisé par les injures, les attaques personnelles, les calomnies et les accusations sans fondement, qui nous éloignent des objectifs communs de la lutte », déplore-t-il.

Aimé Gogué ne désigne pas de coupables, mais il prévient ses alliés qu’ils se trompent d’adversaire. Selon lui, chaque polémique entre opposants est une victoire offerte à ceux qui n’ont jamais voulu d’alternance, chaque insulte décourage un jeune tenté par l’engagement, et chaque division éloigne le changement.

Il reconnaît que l’opposition est plurielle et que les désaccords sur la stratégie sont légitimes. « On peut débattre de la participation ou du boycott, du rythme ou des alliances. Ce débat est sain, il est même nécessaire. Ce que nous ne pouvons plus accepter, c’est qu’il se transforme en guerre de chapelles. La divergence d’idées est une force ; l’insulte est une faiblesse. »

Reste à savoir qui signera. L’oppositio est profondément divisée, notamment entre partisans de la participation aux institutions et tenants du boycott. Certains partis pourraient voir dans ce pacte une tentative du chef de file de s’imposer comme leader de toute l’opposition. Ils pourraient donc décliner l’invitation.