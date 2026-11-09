Rubriques

Tendances:
Politique

Des critiques en série, des solutions en suspens

Le projet de loi de finances 2027 est examiné depuis vendredi par la Commission des finances de l’Assemblée nationale. Des partis d’opposition mettent en doute le réalisme des chiffres.

L'opposition ne formule aucune proposition concrète © republicoftogo.com

Le projet de loi de finances 2027 est examiné depuis vendredi par la Commission des finances de l’Assemblée nationale. Des partis d’opposition mettent en doute le réalisme des chiffres.

Le texte prévoit un budget de 2 684,1 milliards de Fcfa.

Pour le Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement (MPDD), les besoins des Togolais restent considérables : pouvoir d’achat, emploi, accès aux services essentiels, inégalités entre régions.

Son président, Jonas Siliadin, demande aux parlementaires de surveiller de près l’endettement, l’évaluation des investissements publics et l’amélioration des conditions de vie. « Le débat sur le budget 2027 doit porter sur la crédibilité des prévisions, la responsabilité financière de l’État, la justice économique et sociale et l’efficacité des politiques publiques », estime-t-il. Le parti réclame plus de transparence en échange de l’effort fiscal demandé aux citoyens.

L’Alliance des démocrates pour un développement intégral (Addi) va plus loin et dénonce un « problème de crédibilité » des prévisions. Le parti regrette de ne pas disposer des lois de règlement des exercices précédents pour comparer les prévisions passées aux dépenses réellement exécutées. « Il y a trop d’insatisfaction dans le projet de loi », tranche son président, Aimé Gogué.

Comme chaque année, les critiques de l’opposition sont nombreuses. Les propositions concrètes, elles, restent rares. Les partis s’en tiennent à des principes généraux (transparence, efficacité, justice sociale) sans avancer de mesures chiffrées ni d’arbitrages alternatifs : quelles dépenses réduire, quelles recettes mobiliser, quels secteurs privilégier.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Sécurité sociale, foncier et orpaillage au menu

Sécurité sociale, foncier et orpaillage au menu

Le Conseil des ministres s’est réuni vendredi. Trois décisions dominent : la création d’un organisme unique pour la retraite et la santé des agents publics, la réforme du Code foncier et une commission contre l’orpaillage clandestin.

Décentralisation heureuse

Décentralisation heureuse

Le projet de budget 2027 prévoit 13,5 milliards de Fcfa pour les collectivités territoriales. L’enveloppe passera par le Fonds d’appui aux collectivités territoriales (FACT).

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.