Communication politique

La députée de l'opposition Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson veut saisir le ministre des Finances et du Budget concernant de supposées malversations au sein de l'Office Togolais des Recettes (OTR).

Selon l’élue, deux cadres de la régie seraient soupçonnés d'avoir effectué des dépôts en espèces de plusieurs centaines de millions de Fcfa dans des compagnies d’assurance.

« D'où vient cet argent ? Qui sont les auteurs de ces opérations douteuses ? Et si les faits sont avérés, quelles sanctions seront prises à l'encontre des agents impliqués ? », interpelle-t-elle dans sa saisine.

Pour Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson,« Cette affaire pose la question de la gestion des ressources publiques et de la responsabilité au sommet de l’État ».

Les opposants à court de programmes et de soutiens dans la population se sont fait une spécialité de dénoncer le système, histoire de faire parler d’eux dans la presse.