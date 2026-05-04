Rubriques

Tendances:
Politique

Mécontent de tout

Paul Dodji Apevon, président des Forces Démocratiques pour la République (FDR) et leader du Cadre national de concertation pour le changement (CNCC), manie la critique avec aisance.

Paul Dodji Apevon © republicoftogo.com

Paul Dodji Apevon, président des Forces Démocratiques pour la République (FDR) et leader du Cadre national de concertation pour le changement (CNCC), manie la critique avec aisance.

Depuis l’arrivée aux affaires de Faure Gnassingbé, rien ne tourne rond.

‘Rafistolage de la Constitution, avancées démocratiques insuffisantes, pauvreté persistante, détournement des fonds publics, droits de l’homme piétinés …’. Sa liste est longue.

Pour protester contre cet état de fait, Apevon organise un meeting le 9 mai prochain.

Le chef des FDR ferait mieux de s’interroger sur l’absence de programme et de vision de la formation qu’il dirige.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Quel modèle ?

Quel modèle ?

Le Togo s'interroge sur l'avenir de sa Commission électorale indépendante (Céni).

Servir l'Etat est un privilège

Servir l'Etat est un privilège

La présidence du Conseil a célébré vendredi la Journée du Travail dans une atmosphère à la fois solennelle et chaleureuse.

L'heure du bilan

L'heure du bilan

« 35 ans de lutte sans alternance, 35 ans d'espoir déçu, 35 ans d'illusion, 35 ans de rêves non réalisés, 35 ans d'avenir hypothéqué ».Robert Yao Daté, le président du Comité d'action pour le renouveau (CAR), fait une grosse dépression.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.