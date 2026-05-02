Servir l'Etat est un privilège

La présidence du Conseil a célébré vendredi la Journée du Travail dans une atmosphère à la fois solennelle et chaleureuse.

Le temps fort de la cérémonie : la remise de trophées de reconnaissance aux agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite au titre de l'année 2025, une manière de saluer des carrières entières consacrées au service de l'État.

« Servir au sein de la plus haute institution du pays fut une source édifiante au quotidien », a déclaré le représentant des retraités.

Présidant la cérémonie au nom du président du Conseil, la ministre et secrétaire générale de la Présidence, Sandra Ablamba Johnson, a rappelé que le capital humain reste au cœur de la stratégie de développement.

Elle a insisté sur la ponctualité et l'assiduité comme valeurs fondamentales du service public.