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Servir l'Etat est un privilège

La présidence du Conseil a célébré vendredi la Journée du Travail dans une atmosphère à la fois solennelle et chaleureuse.

Sandra Ablamba Johnson remettant les récompenses aux retraités © DR

La présidence du Conseil a célébré vendredi la Journée du Travail dans une atmosphère à la fois solennelle et chaleureuse.

Le temps fort de la cérémonie : la remise de trophées de reconnaissance aux agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite au titre de l'année 2025, une manière de saluer des carrières entières consacrées au service de l'État.

« Servir au sein de la plus haute institution du pays fut une source édifiante au quotidien », a déclaré le représentant des retraités.

Présidant la cérémonie au nom du président du Conseil, la ministre et secrétaire générale de la Présidence, Sandra Ablamba Johnson, a rappelé que le capital humain reste au cœur de la stratégie de développement.

Elle a insisté sur la ponctualité et l'assiduité comme valeurs fondamentales du service public.

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