Critiques en boucle, solutions absentes

Alors que le nouveau gouvernement de la Ve République prend ses marques, les critiques n'ont pas tardé à émerger du côté de l’opposition.

Jean Kissi, ancien secrétaire général du Comité d’action pour le renouveau (CAR), s’en est pris ce dimanche à la reconduction de plusieurs figures de longue date dans l’équipe gouvernementale, pointant du doigt un manque de renouvellement.

« Faure Gnassingbé n’est pas obligé de reconduire les mêmes personnes tout le temps », a-t-il déclaré sur une radio privée de Lomé, estimant que les "vétérans" de la politique togolaise « ont fait traîner le pays dans la misère ».

Mais au-delà de ces déclarations, peu de propositions concrètes émergent du discours de l’opposant. À défaut d’un projet de société structuré ou d’alternatives précises, la stratégie semble rester axée sur une critique systématique de toutes les décisions du pouvoir, comme si toute avancée institutionnelle devait être immédiatement relativisée, voire rejetée.

M. Kissi appelle pourtant à un « grand compromis national » incluant une amnistie générale, sans toutefois en préciser les contours ni les mécanismes. Plus encore, il reconnaît lui-même que l'opposition est incapable de parler d'une seule voix : « Le pouvoir se demandera avec qui il devrait discuter vu que l’opposition n’est pas unie ».

Ce constat met en lumière une fragilité persistante : celle d’une opposition morcelée, sans coordination claire, dont les appels à la transition manquent souvent de crédibilité faute de leadership et de vision partagée. Une situation qui affaiblit considérablement la capacité de proposition et d’influence politique, laissant le champ libre aux forces au pouvoir.

À défaut de se réinventer, certains opposants semblent donc enfermés dans un discours routinier de contestation, souvent déconnecté des attentes concrètes de la population.