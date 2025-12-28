Une trajectoire maîtrisée malgré les vents contraires

Dans une région marquée par l’instabilité politique, sécuritaire et économique, le Togo achève l’année sur un bilan globalement positif, porté par des indicateurs macroéconomiques solides, une action sociale renforcée et une diplomatie de plus en plus visible sur la scène régionale et internationale.

Sur le plan économique, les signaux sont jugés encourageants. L’inflation, qui avait fortement pesé sur le pouvoir d’achat ces dernières années, est en net recul. La croissance demeure robuste, soutenue par la résilience des secteurs productifs, tandis que le déficit budgétaire reste contenu, traduisant une certaine discipline dans la gestion des finances publiques. Ces performances permettent au pays de préserver ses équilibres macroéconomiques dans un contexte mondial encore incertain.

La politique sociale constitue l’un des marqueurs forts de l’année écoulée. Des efforts soutenus ont été consentis dans les domaines de l’éducation et de la santé, avec une extension des infrastructures, une amélioration de l’accès aux services de base et le renforcement des dispositifs d’assistance aux populations les plus vulnérables. Cette orientation vise à amortir les effets sociaux des chocs économiques et à consolider le capital humain sur le long terme.

Toutefois, une grande partie du tissu économique est parvenue à maintenir son activité, témoignant d’une capacité de résilience notable malgré un environnement peu favorable.

Sur le plan diplomatique, le Togo s’est affirmé comme un acteur de dialogue et de médiation. Les initiatives engagées dans le cadre des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, les efforts de concertation avec les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), ainsi que la promotion d’une représentation africaine plus forte au sein des instances internationales, ont renforcé la visibilité et la crédibilité du pays.

Au terme de l’année, le Togo présente ainsi un bilan globalement maîtrisé. Si des défis importants demeurent, notamment sur le front social et économique, les résultats enregistrés témoignent d’une capacité d’adaptation et d’une volonté de stabilité dans un environnement régional particulièrement éprouvé.