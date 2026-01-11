L'Union des forces de changement (UFC, opposition) a rendu dimanche un dernier hommage à l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, François Agbéviadé Galley, décédé en décembre dernier et inhumé ce weekend.

"Nous avons perdu un des piliers de notre mouvement de l'Ablodé, l'architecte politique de notre parti", a confié Séna Alipui, vice-président de l'UFC, lors de la cérémonie d'hommage.

"Il a été allergique à la médiocrité et à la paresse", a-t-il ajouté.

Les responsables de l'UFC ont rappelé que l'ancien ministre portait un certain nombre de valeurs fondamentales : chercher le compromis sans se compromettre, coopérer et collaborer franchement sans perdre son identité.

François Agbéviadé Galley aimait bien faire les choses, être juste, respecter les autres, se respecter, aider, donner et se donner. Autant de qualités qui resteront gravées dans les mémoires de ceux qui l'ont côtoyé.