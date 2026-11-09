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Les parlementaires africains à Lomé pour parler femmes, jeunesse et sécurité

Pendant six jours, la capitale togolaise devient le centre de la diplomatie parlementaire du continent. Du 9 au 14 novembre, elle accueille la 86e session du Comité exécutif et la 48e Conférence des présidents de l’Union parlementaire africaine (UPA).

L'Afrique face aux soubresauts géopolitiques © republicoftogo.com

Pendant six jours, la capitale togolaise devient le centre de la diplomatie parlementaire du continent. Du 9 au 14 novembre, elle accueille la 86e session du Comité exécutif et la 48e Conférence des présidents de l’Union parlementaire africaine (UPA).

La Commission politique s’attaquera à trois défis pour l’Afrique : le chômage des jeunes, les migrations et le terrorisme. Avec une question centrale : que peuvent concrètement faire les parlements ?

La Commission économique et du développement durable s’interrogera sur la façon dont l’Afrique peut tirer parti de ses vulnérabilités dans un monde secoué par les crises géopolitiques.

Basée à Abidjan, l’UPA rassemble les parlements africains avec l’ambition de renforcer leur coopération et promouvoir la paix, la démocratie et la bonne gouvernance.

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