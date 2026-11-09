Les parlementaires africains à Lomé pour parler femmes, jeunesse et sécurité
Pendant six jours, la capitale togolaise devient le centre de la diplomatie parlementaire du continent. Du 9 au 14 novembre, elle accueille la 86e session du Comité exécutif et la 48e Conférence des présidents de l’Union parlementaire africaine (UPA).
Pendant six jours, la capitale togolaise devient le centre de la diplomatie parlementaire du continent. Du 9 au 14 novembre, elle accueille la 86e session du Comité exécutif et la 48e Conférence des présidents de l’Union parlementaire africaine (UPA).
La Commission politique s’attaquera à trois défis pour l’Afrique : le chômage des jeunes, les migrations et le terrorisme. Avec une question centrale : que peuvent concrètement faire les parlements ?
La Commission économique et du développement durable s’interrogera sur la façon dont l’Afrique peut tirer parti de ses vulnérabilités dans un monde secoué par les crises géopolitiques.
Basée à Abidjan, l’UPA rassemble les parlements africains avec l’ambition de renforcer leur coopération et promouvoir la paix, la démocratie et la bonne gouvernance.