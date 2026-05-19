Purge à l'UFC

L'Union des forces de changement (UFC, opposition) a procédé lundi à des exclusions.

Réuni en session extraordinaire le Bureau directeur du parti a prononcé l'exclusion définitive de quatre militants.

Trois d'entre eux, Esther Adigo, Bismarck Aboda et Fada Adzrakou, sont exclus pour transhumance politique.

Le quatrième cas est le plus médiatique. Membre historique de cette formation et ancien ministre des Affaires étrangères, Elliott Ohin, est exclu ‘pour violations répétées des statuts, manquements aux procédures financières, propos contraires à la ligne politique du parti et actes d'indiscipline et de sabotage’.

Aucun détail n’a été donné sur les fautes supposées commises par les intéressés.