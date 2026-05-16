Le retour politique de l'ancien ministre

Figure historique de l'opposition, ancien ministre de Faure Gnassingbé, Elliott Ohin estime que l’heure est au changement politique.

L’ancien haut responsable de l’UFC ne nie pas que le partenariat formé avec le parti au pouvoir a eu des effets positifs et a permis des avancées démocratiques. Mais pas suffisantes selon lui.

Ohin s’interroge sur la crédibilité du système parlementaire mis en place avec la Ve République.

Il évoque un possible manque de transparence électorale.

En conflit avec certains cadres de l’UFC, M. Ohin s’est progressivement éloigné de la formation créée par Gilchrist Olympio.