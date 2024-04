Des voix qui espèrent peser sur les scrutins

La campagne électorale pour les élections législatives et régionales du 20 avril s’ouvrira dans 48h.

La capitale, avec 26 sièges attribués, et la plus politisée est un enjeu de taille pour tous les partis et les candidats indépendants.

Il y a les formations qui ont de l’expérience : UNIR, ANC, UFC … et il y a les autres, y compris les représentants de la société civile.

C’est le cas de ‘La Voix des sans Voix’ qui a aligne 72 prétendants pour les deux scrutins, dont 11 pour les législatives.

Un de ses challenges est de mobiliser les indécis qui sont encore là quant à l’organisation des élections. Activiste des droits de l’homme,

Edoh Komi, président de cette organisation, veut convaincre les indécis et tous ceux qui n’imaginent pas qu’une formation apolitique puisse faire campagne.