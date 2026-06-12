Deux jours pour faire émerger de nouvelles idées

Le président du Conseil Faure Gnassingbé a réuni jeudi à Djamdè, dans la préfecture de la Kozah, les membres du gouvernement et plusieurs experts pour un séminaire de deux jours.

Placé sous le thème « Leviers stratégiques pour l'accélération du développement du Togo », cette rencontre vise à doubler le niveau de vie moyen de la population et réduire l'incidence de la pauvreté à moins de 15% à l'horizon 2040.

Les travaux s'appuient sur des diagnostics réalisés avec le concours de la Banque mondiale et sur l'analyse des trajectoires de pays ayant réussi leur transformation économique, Vietnam, Cambodge, Indonésie, Île Maurice, Brésil et Corée du Sud.

Dans son intervention, M. Gnassingbé a insisté sur la nécessité d'une approche intégrée et rigoureuse. « La modernisation agricole suppose des routes, de l'énergie, du stockage, de la transformation, du foncier sécurisé, des financements et des compétences », a-t-il rappelé, mettant en garde contre des projets déconnectées des réalités de mise en œuvre.

« Nos ambitions nationales ne deviendront réalité que lorsqu'elles se traduiront en programmes, en financements, en responsabilités claires et surtout en résultats visibles pour les citoyens », a-t-il conclu.

Ce séminaire s'inscrit dans la finalisation de la feuille de route gouvernementale 2026-2031, articulée autour du triptyque « Rassembler, Protéger et Transformer ».