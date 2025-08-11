Rubriques

Deux mois max pour élire les maires

Les 1 527 nouveaux conseillers municipaux élus le 17 juillet dernier prendront officiellement leurs fonctions dans un délai maximum de deux mois, a annoncé lundi Hodabalo Awaté, ministre de l’Administration territoriale.

Les préfets convoqueront les élus pour procéder à l’élection des maires et de leurs adjoints.

Il s’agit de la deuxième mandature depuis le lancement de la décentralisation au Togo. Après plus de 30 ans de gestion des communes par délégation spéciale, le pays a renoué en 2019 avec une gouvernance locale élue.

Ce renouvellement des équipes municipales s’inscrit dans la volonté des autorités de consolider la gouvernance locale, de rapprocher l’administration des citoyens et de renforcer la participation des populations au développement des territoires.

