On appelle ça un flop !

Journée ordinaire au Togo © republicoftogo.com

Contrairement aux annonces alarmistes relayées par le mouvement M66, une organisation de la diaspora opérant via les réseaux sociaux, appelant à des manifestations violentes ce lundi, la journée s’est déroulée dans un calme à Lomé comme sur l’ensemble du territoire.

Aucun signe de mobilisation, aucune perturbation : la capitale a vécu son rythme habituel.

Dès les premières heures de la matinée, la circulation était fluide sur les principaux axes routiers. Aux grands carrefours, les équipes de la Division de la sécurité routière (DSR) étaient visibles, assurant la régulation du trafic et veillant à éviter toute congestion.

Les boulevards et artères secondaires présentaient la même normalité : boutiques ouvertes, vendeurs installés, activités commerciales se déroulant sans interruption. Les habitants vaquaient librement à leurs occupations, parfois sous le regard attentif mais serein des patrouilles mixtes police-gendarmerie circulant discrètement dans la ville.

À quelques jours de l'ouverture du 9e Congrès panafricain à Lomé (8–12 décembre), l'Alliance nationale pour le changement (ANC) de Jean-Pierre Fabre s'est illustrée par une nouvelle charge contre le gouvernement. Le parti dénonce une prétendue "récupération" du panafricanisme.

Les communes entrent à leur tour en période de débats d'orientation budgétaire. Jeudi, la municipalité d'Agoènyivé 1 a présenté son bilan et ses priorités pour l'année à venir.

