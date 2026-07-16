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Dire la vérité, une fois pour toute

Accabler les seules autorités après les fortes précipitations et les inondations serait malhonnête, estiment les Forces Démocratiques de la République (FDR, opposition).

Mauvais comportements de la populations face aux menaces climatiques © republicoftogo.com

Accabler les seules autorités après les fortes précipitations et les inondations serait malhonnête, estiment les Forces Démocratiques de la République (FDR, opposition).

« Nous avons notre part de responsabilité en tant que citoyens. Nous aussi, nous bouchons les caniveaux, empêchant l'eau de circuler et de se déverser dans la lagune», explique Cohan Binafame, porte-parole du parti.

Au-delà des caniveaux obstrués, l'opposant pointe l'installation d’habitants dans des zones comme inondables. Malgré les alertes et les restrictions, les constructions continuent d'y proliférer.

« Il faut qu'on ait le courage de dire la vérité sur ces comportements et ces mauvaises habitudes’, martèle Cohan Binafame.

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