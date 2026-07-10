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Parc automobile de l'État : nouveau conducteur en chef

Le chef d'escadron Adjari Akata Magnassima a pris ses fonctions jeudi à la tête du Garage Central Administratif. Sa nomination est intervenue par décret pris le 8 juillet 2026, à l'issue du Conseil des ministres tenu le même jour.

Adjari Akata Magnassima © DR

Le chef d'escadron Adjari Akata Magnassima a pris ses fonctions jeudi à la tête du Garage Central Administratif. Sa nomination est intervenue par décret pris le 8 juillet 2026, à l'issue du Conseil des ministres tenu le même jour.

Le nouveau directeur exercera ses fonctions sous la tutelle du ministère des Finances et du Budget.

Mais qu'est-ce que le Garage Central Administratif ? Basé à Lomé, sur le boulevard Gnassingbé Eyadéma, cet organisme public est chargé de l'entretien, de la maintenance et du suivi du parc automobile de l'administration. Concrètement, c'est lui qui garantit la disponibilité et le bon état des véhicules utilisés par les différents services de l'État.

Son existence remonte à l'époque coloniale : dès 1926, un garage central avait été créé à Lomé pour centraliser la gestion du matériel roulant de l'administration française au Togo, la réception des véhicules et leur montage. La structure a traversé les décennies pour devenir l'institution publique moderne qu'elle est aujourd'hui.

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