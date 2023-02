Du bon usage d'Ablodé

Pour l’archevêque émérite de Lomé, Mgr Philippe Fanoko Kpodzro, l’utilisation par l’ANC du slogan ‘Ablodé’ est ‘démoniaque’.

Le vocable ‘Ablodé’ a été le leitmotiv au cours de la longue marche vers l’indépendance du Togo, le cri de ralliement de la population.

Qualifier ce terme de ‘démoniaque’ a fait sortir Jean-Pierre Fabre de ses gonds.

‘Le statut et l'âge ne peuvent tout autoriser. C'est ça la vérité. Mgr Kpodzro aurait dû éviter de s'associer à cette campagne de désinformation qui, malheureusement, pèche par son caractère léger et farfelu (…) Ablodé se veut une vision inaltérable pour ne pas dire impérissable, celle à laquelle ne résiste aucune dictature, celle du triomphe de la justice, de la paix, de la prospérité et du bien-être. C’est la vision de l’ANC pour le Togo’, a déclaré le chef de ce parti d’opposition.

Ablodé est utilisé depuis des années par l’ANC, mais aussi par l’UFC.