L'inter-communalité doit devenir une réalité

Face aux défis du développement local, trois communes choisissent l'union plutôt que la dispersion.

Lacs 1, Lacs 2 et Vo 2, issues des préfectures des Lacs et de Vo, ont entamé des discussions pour jeter les bases d'une inter-communalité réelle, avec l'ambition de mutualiser leurs ressources et leur expertise au service de leurs populations.

La coopération envisagée cible des secteurs visibles pour les habitants : salubrité publique, assainissement, transformation des déchets et création d'emplois. Des domaines où l'action collective produit des résultats qu'aucune commune ne pourrait atteindre seule.

L’initiative revient à Alexis Coffi Aquereburu, le maire de la commune des Lacs 1 (Aného).

Au-delà des trois municipalités concernées, cette initiative illustre une tendance de fond dans la gouvernance locale togolaise : la conviction que certains défis de développement dépassent les frontières communales, et que l'union fait la force.