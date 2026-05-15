L'inter-communalité doit devenir une réalité
Face aux défis du développement local, trois communes choisissent l'union plutôt que la dispersion.
Face aux défis du développement local, trois communes choisissent l'union plutôt que la dispersion.
Lacs 1, Lacs 2 et Vo 2, issues des préfectures des Lacs et de Vo, ont entamé des discussions pour jeter les bases d'une inter-communalité réelle, avec l'ambition de mutualiser leurs ressources et leur expertise au service de leurs populations.
La coopération envisagée cible des secteurs visibles pour les habitants : salubrité publique, assainissement, transformation des déchets et création d'emplois. Des domaines où l'action collective produit des résultats qu'aucune commune ne pourrait atteindre seule.
L’initiative revient à Alexis Coffi Aquereburu, le maire de la commune des Lacs 1 (Aného).
Au-delà des trois municipalités concernées, cette initiative illustre une tendance de fond dans la gouvernance locale togolaise : la conviction que certains défis de développement dépassent les frontières communales, et que l'union fait la force.