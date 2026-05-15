Rubriques

Tendances:
Politique

L'inter-communalité doit devenir une réalité

Face aux défis du développement local, trois communes choisissent l'union plutôt que la dispersion.

Alexis Coffi Aquereburu © republicoftogo.com

Face aux défis du développement local, trois communes choisissent l'union plutôt que la dispersion.

Lacs 1, Lacs 2 et Vo 2, issues des préfectures des Lacs et de Vo, ont entamé des discussions pour jeter les bases d'une inter-communalité réelle, avec l'ambition de mutualiser leurs ressources et leur expertise au service de leurs populations.

La coopération envisagée cible des secteurs visibles pour les habitants : salubrité publique, assainissement, transformation des déchets et création d'emplois. Des domaines où l'action collective produit des résultats qu'aucune commune ne pourrait atteindre seule.

L’initiative revient à Alexis Coffi Aquereburu, le maire de la commune des Lacs 1 (Aného).

Au-delà des trois municipalités concernées, cette initiative illustre une tendance de fond dans la gouvernance locale togolaise : la conviction que certains défis de développement dépassent les frontières communales, et que l'union fait la force.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Feuille de route : fin des consultations à Lomé

Feuille de route : fin des consultations à Lomé

Le Togo co-construit son avenir. Le gouvernement a lancé en début de semaine les consultations pour l'élaboration de la feuille de route gouvernementale 2026-2031, avec deux séances tenues simultanément : l'une avec les partenaires techniques et financiers (PTF), l'autre avec le secteur privé.

Le pari de l’inclusion et de l'ambition

Le pari de l’inclusion et de l'ambition

Le gouvernement ouvre une phase d'échanges inclusive avec partenaires techniques, secteur privé et société civile pour co-construire la stratégie nationale des six prochaines années.

L'opposition a tenté de mobiliser

L'opposition a tenté de mobiliser

Au lendemain du meeting de Hanoukopé, les responsables du Cadre national de concertation pour le changement au Togo (CNCC) ont choisi d'afficher leur optimisme, quitte à forcer un peu le trait.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.