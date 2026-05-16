Gestion locale numérique

Dans le cadre de la politique de décentralisation, chaque commune commence à se doter d’un site internet. Une vitrine, mais également un outil pratique pour les administrés.

Dernier en date à se lancer dans le digital, Golfe 5 (Lomé).

Le site permet de s’acquitter des taxes municipales, de signaler des dysfonctionnements (électricité, collecte des ordures ménagères, incivilités …) ou de saisir directement le conseil municipal via Whatsapp.

Le Togo compte 117 communes.