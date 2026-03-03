Effort de coordination

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de décentralisation et de déconcentration de l’État, des ‘conférences administratives’ seront organisées prochainement.

Elles se veulent un cadre formel de concertation entre les services déconcentrés de l'État et les collectivités locales. Elles visent à harmoniser les interventions sectorielles, à structurer la remontée des informations et à renforcer l'efficacité de l'action publique au bénéfice des populations.

« Elles doivent permettre à l'État de parler d'une seule voix et d'agir avec méthode et efficacité sur l'ensemble du territoire», a indiqué mardi le ministre de l'Administration territoriale, Hodabalo Awaté.

Outre les communes au nombre de 117, depuis deux ans, la décentralisation s’est étoffée avec des gouvernorats et des conseils régionaux.

Les rencontres prévues ont pour vocation de renforcer cette nouvelle architecture territoriale, face aux défis sécuritaires, sociaux et économiques auxquels sont confrontées les différentes collectivités du pays.