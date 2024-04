Elections apaisées pour une démocratie en évolution

Le Togo a vécu lundi une journée électorale marquée par le calme et la sérénité, témoignant de la maturité grandissante de sa démocratie. Les responsables politiques de la majorité et de l’opposition ont participé au vote pour élire leurs députés et conseillers régionaux, illustrant l'engagement civique à travers le pays.

Parmi les votants, Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, coordonnatrice de la Dynamique pour la majorité du peuple (DMP, opposition), s’est réjouie d’avoir pu accomplir son devoir civique, reflétant l'importance de cette élection pour l'opposition togolaise.

De son côté, la présidente sortante de l’Assemblée nationale et tête de liste du parti UNIR dans la préfecture de Kpélé, région des Plateaux, a également exprimé sa satisfaction après avoir voté dans le bureau de Kpélé-Agavé.

Le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, tête de liste UNIR pour la préfecture de la Binah, a voté à l'EPP de Ketao, soulignant l'importance de l'élection pour la continuité du développement économique du pays.

Tous les candidats ont salué le climat de paix qui a prévalu lors de la campagne, signe indéniable de l'évolution positive de la démocratie togolaise. Cette atmosphère pacifique est un élément clé pour la stabilité et le progrès.