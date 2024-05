Et les électeurs dans tout ça ?

L’Alliance nationale pour le changement (ANC, opposition) a décidé de ne pas siéger à l’Assemblée nationale où elle a obtenu un siège lors des législatives du 29 avril.

‘On ne va pas rentrer dans le rang, on n’y sera pas, on ne siègera pas. On ne peut pas cautionner ça’, a déclaré mercredi, Edem Atantsi, l’un des responsables de ce parti, au micro d’une radio privée.

Le seul élu à l’issue du scrutin est Jean-Pierre Fabre, le président de cette formation.

S’agissant des régionales, l’ANC annoncera sa décision de siéger ou pas dans un bref délai, a précisé M. Atantsi.

M. Fabre est libre de refuser de rejoindre l’Assemblée, mais c’est faire peu de cas des électeurs qui l’ont élu.