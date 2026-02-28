Etat d'urgence : texte adopté par l'Assemblée

L'Assemblée nationale a adopté vendredi le projet de loi prorogeant pour la quatrième fois consécutive l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes pour une durée de 12 mois.

Une décision forte, dans un contexte où la menace terroriste aux frontières nord reste bien réelle.

Pour le président de l'Assemblée, Sélom Komi Klassou, cette prorogation s'inscrit dans une stratégie globale de résilience face au terrorisme, tout en respectant les principes constitutionnels. « Nous ne plierons pas. Nous sommes unis, telles les racines profondes d'un baobab millénaire », a-t-il lancé avec force.

Le gouvernement, par la voix du ministre de l'Administration territoriale Hodabalo Awaté, a salué un vote « empreint de lucidité », y voyant un signal clair de soutien aux forces de défense et aux populations des Savanes directement exposées à l'insécurité.

Le texte suivra désormais la navette parlementaire, direction le Sénat pour examen, avant son adoption définitive.