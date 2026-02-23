L’ANC plaide pour l’application rigoureuse du code de la route

L’Alliance nationale pour le changement (ANC) a réagi aux récentes mesures annoncées par le gouvernement en matière de sécurité routière.

Ces dispositions portent notamment sur l’intensification des contrôles de vitesse, la répression des dépassements dangereux, la vérification du port du casque et de la ceinture de sécurité, ainsi que le contrôle strict des chargements et des transports en commun.

Le porte-parole de ce parti, Eric Dupuy, estime que des mesures similaires ont déjà été prises par le passé sans réel suivi. Selon lui, les pouvoirs publics privilégient les annonces au détriment d’une application rigoureuse sur le terrain.

Il cite notamment l’interdiction annoncée de circulation nocturne des bus et camions entre 18h et 5h, qui n’aurait pas été respectée dans la durée.

L’ANC appelle les autorités à faire appliquer strictement le code de la route et à sanctionner les comportements à risque.

Faute de programme et de vision, l’ANC est contrait de critiquer tout ce que fait le gouvernement, y compris concernant les accidents de la route.