Les députés examinent une prorogation de l’état d’urgence

Une session extraordinaire de l’Assemblée nationale a débuté mardi.

Huit projets de loi soumis à l'Assemblée © DR

Les travaux porteront sur huit projets de loi, dont certains importants.

Parmi les textes figure la prorogation de l’état d’urgence sécuritaire dans la région des Savanes, afin de renforcer la lutte contre les menaces terroristes.

Les députés examineront également un projet de loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

D’autres textes concernent la réglementation de la microfinance, le transfert des missions du Fonds d’appui aux initiatives économiques des jeunes (FAIEJ) à l’Agence de développement des TPME, la répression du faux monnayage au sein de l’UEMOA, ainsi qu’une loi-cadre sur l’environnement.

