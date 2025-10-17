Rubriques

Tendances:
Politique

Fabre réélu à Golfe 4 grâce au parti au pouvoir

Jean-Pierre Fabre a été réélu, vendredi, maire de la commune de Golfe 4 à Lomé, confirmant sa place de figure de proue de l’opposition. Mais cette reconduction ne doit rien au hasard : elle est le fruit d’un soutien décisif du parti au pouvoir, Unir.

Une convergence locale inattendue © republicoftogo.com

Jean-Pierre Fabre a été réélu, vendredi, maire de la commune de Golfe 4 à Lomé, confirmant sa place de figure de proue de l’opposition. Mais cette reconduction ne doit rien au hasard : elle est le fruit d’un soutien décisif du parti au pouvoir, Unir.

Le président de l’Alliance nationale pour le changement (ANC), longtemps en première ligne dans l’arène politique contre le régime en place, a vu sa candidature appuyée par la majorité présidentielle, qui n’a présenté aucun concurrent. Unir a mobilisé ses conseillers, ainsi que ceux de ses alliés, pour appuyer l’élu de l’opposition.

Ce soutien inattendu, dans un contexte politique souvent polarisé, envoie un signal fort d’ouverture. Il pourrait marquer le début d’une dynamique de gouvernance locale plus inclusive, reposant sur le dialogue et la coopération au-delà des lignes partisanes.

Jean-Pierre Fabre, qui entame ainsi un nouveau mandat à la tête de cette commune stratégique de la capitale, s’est engagé à poursuivre les projets en cours et à renforcer les actions en faveur du développement local et du vivre-ensemble.

Cette élection pourrait bien poser les bases d’un nouveau climat politique à Lomé, où les intérêts des citoyens prennent le pas sur les clivages politiques habituels.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Kpélé 2 entame une nouvelle ère

Kpélé 2 entame une nouvelle ère

L’ancienne présidente de l’Assemblée nationale et ex-ministre de l’Urbanisme, Chantal Yawa Tsègan, a été élue jeudi maire de Kpélé 2 (région des Plateaux). 

Fabre tacle le nouveau gouvernement

Fabre tacle le nouveau gouvernement

Le président de l’Alliance nationale pour le changement (ANC), Jean-Pierre Fabre, a livré mercredi sa première réaction après la formation du nouveau gouvernement, intervenu il y a quelques jours dans le cadre de la Ve République.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.