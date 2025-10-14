Fabre tacle le nouveau gouvernement

Rubriques

Le président de l’Alliance nationale pour le changement (ANC), Jean-Pierre Fabre, a livré mercredi sa première réaction après la formation du nouveau gouvernement, intervenu il y a quelques jours dans le cadre de la Ve République.

Jean-Pierre Fabre © republicoftogo.com

Sans surprise, l’opposant s’est montré très critique, estimant que ce remaniement n’apporte aucune rupture politique réelle.

« La montagne a accouché d’une souris », a-t-il déclaré, fustigeant un casting où, selon lui, « ce sont presque les mêmes qui occupent les postes stratégiques ».

Pour Jean-Pierre Fabre, cette continuité dans les visages et les postes augure mal de l’avenir de la nouvelle République, qui, selon le discours officiel, devait incarner renouveau et réforme.

L’opposant regrette que les attentes de changement exprimées par une partie de la population n’aient pas été traduites dans la composition de l’exécutif. Il appelle à une refondation réelle du système politique, loin des simples ajustements de façade.

