La députée de l’opposition Brigitte Adjamagbo-Johnson a exprimé mardi ses préoccupations concernant le projet de loi de finances 2026, qui doit bientôt être soumis à l’Assemblée nationale.

Elle critique le fait qu’un ministre de l’Economie et des Finances démissionnaire depuis plus de quatre mois soit à la manœuvre pour élaborer un budget aussi crucial. Pour elle, cela révèle un dysfonctionnement du système institutionnel.

Représentante de la Dynamique pour la majorité du peuple (DMP), Mme Adjamagbo-Johnson rappelle que même en présence d’un gouvernement en plein exercice l’an dernier, des irrégularités avaient déjà été constatées, notamment des retards dans la transmission des documents budgétaires aux députés.

Elle craint qu’en l’absence de gouvernement formé, la session budgétaire de cette année soit encore plus perturbée.

Brigitte Adjamagbo-Johnson commet une erreur. Le titulaire du ministère de l’Economie et des Finances, a toutes les compétentes et la légalité pour préparer le budget avant la formation d'un nouveau gouvernement.

Il n’y a pas de vide constitutionnel. La fausse polémique est close.