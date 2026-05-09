Feu vert pour la mobilisation

Le gouvernement a autorisé le meeting politique, prévu ce samedi à Hanoukopé (Lomé), organisé par le Cadre national de concertation pour le changement au Togo (CNCC), coalition regroupant plusieurs partis de l’opposition (ANC, FDR, PSR, ADDI).

Les organisateurs veulent tenter de mobiliser la population sur le thème du changement.

Pas certain que le meeting attire les foules. Depuis plusieurs années, les Togolais se sont éloignés de la chose politique.