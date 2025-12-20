Financement local : le plaidoyer du Togo à l’UE

De retour du Forum des villes et régions pour les partenariats internationaux, tenu à Bruxelles il y a 10 jours, la délégation togolaise a présenté vendredi les principaux enseignements de sa participation à cette rencontre organisée par l’Union européenne.

Selon Koumtchane Siangou, secrétaire technique de la Commission de gestion du Fonds d’appui aux collectivités territoriales (FACT), le forum a permis de souligner l’urgence de renforcer les ressources financières des collectivités territoriales, en particulier dans les contextes fragiles.

Il a rappelé que les collectivités locales jouent un rôle central dans la fourniture des services essentiels tels que la santé, l’eau et l’appui social, contribuant ainsi à la résilience et à la cohésion des populations.

À travers l’initiative Global Gateway, la délégation togolaise a appelé l’UE à soutenir directement les efforts de l’État en matière de financement des communes et des régions.

Les échanges ont également porté sur le développement territorial, la résilience, la paix locale et la coopération entre l’État central, les collectivités et la société civile.

La délégation a enfin mis en avant les actions du gouvernement dans le cadre de la décentralisation, notamment le FACT, mécanisme national destiné à financer équitablement les communes et régions pour répondre aux besoins prioritaires des populations.