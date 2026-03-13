L'opposition crie au loup; le énième épisode

L'opposition a encore frappé. Réunis sous les bannières de la Dynamique pour la majorité du peuple (DMP), du Front « Touche pas à ma constitution » et autres regroupements de circonstance, les leaders de l'opposition ont sorti leur arme favorite : l'alerte au complot constitutionnel.

Le scénario est rodé, presque rassurant dans sa régularité.

Cette fois-ci, le plan diabolique serait le suivant : Faure Gnassingbé se présenterait aux législatives, se ferait élire député, puis serait consacré président du Conseil de la République, avec, on l'imagine, une légitimité électorale en prime. Un projet présenté par l'opposition comme une « forfaiture » d'une gravité sans précédent.

On notera au passage la cohérence intellectuelle de l'argument : reprocher à un homme politique de vouloir se soumettre au suffrage universel. Une démarche démocratique dénoncée comme antidémocratique, le tour de force est remarquable.

« Ce qui s'était passé ne doit plus se reproduire », tonnent les opposants, qui appellent à l'union sacrée contre ce péril imminent. Un appel à l'unité que ces mêmes acteurs lancent régulièrement, sans que cette unité ne se matérialise jamais vraiment.

En attendant la prochaine révélation fracassante, l'opposition veille. Elle surveille. Elle alerte.

Et le Togo, lui, continue de tourner.