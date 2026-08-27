Forêts et promotion des investissements

Faure Gnassingbé a présidé mercredi le Conseil des ministres consacrée à deux dossiers importants : la gestion durable des ressources forestières et le renforcement du cadre institutionnel de promotion des investissements.

Sur le premier volet, les échanges ont porté sur la préservation et la gestion durable des ressources forestières du pays, avec une attention particulière accordée à l'implication des populations locales et à la mise en place de mesures de soutien en leur faveur, dans un contexte marqué par les effets sévères du changement climatique.

Le Conseil a également examiné le renforcement du cadre institutionnel de promotion des investissements, ouvrant la voie à l'opérationnalisation de l'Agence de promotion des investissements et de la zone franche.

« À travers ces réformes, nous poursuivons notre engagement en faveur d'une action publique plus efficace, au service du développement économique, du bien-être de nos populations et de la préservation de notre environnement », a souligné Faure Gnassingbé à l'issue des travaux.