Le CAR surfe sur la hausse des prix de l'essence pour remobiliser ses troupes

Le Comité d'action pour le renouveau (CAR, opposition) annonce l'organisation d'un meeting contre la vie chère dans les prochains jours., a indiqué Robert Yao Daté, le patron de cette formation.

Cette initiative fait suite à la récente hausse des prix des produits pétroliers.

Pour le CAR, cette augmentation vient dégrader le niveau de vie des ménages.

Les experts de ce parti ne sont sans doute pas informés de la flambée des cours mondiaux en raison de la guerre au Moyen Orient.