Rubriques

Tendances:
Politique

Formation à la gestion municipale

L'Agence nationale de formation des collectivités territoriales (ANFCT) et l'Ambassade de France ont lancé mardi à Kpalimé une série de rencontres avec les administrations communales de la préfecture de Kloto. 

Renforcer la décentralisation © republicoftogo.com

L'Agence nationale de formation des collectivités territoriales (ANFCT) et l'Ambassade de France ont lancé mardi à Kpalimé une série de rencontres avec les administrations communales de la préfecture de Kloto. 

Organisée autour du thème "Rôle et responsabilités des acteurs municipaux", cette initiative vise à renforcer les capacités opérationnelles des élus en matière de décentralisation et de gestion des affaires communales. Les participants bénéficient d'une formation approfondie sur le cadre juridique et les outils nécessaires pour assurer de meilleurs services aux populations.

Les échanges portent sur plusieurs thématiques comme les compétences propres et partagées des communes, les attributions des différents organes municipaux, le fonctionnement d'un conseil municipal et les interactions avec les autres acteurs de la décentralisation.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

L'impôt local, cette nécessité mal acceptée

L'impôt local, cette nécessité mal acceptée

Les 117 communes du Togo sont confrontées à un dilemme majeur : comment financer le développement local quand l'État ne suffit pas et que les citoyens rechignent à payer l'impôt ?

Le triptyque du MPDD

Le triptyque du MPDD

Après l'appel du président du conseil Faure Gnassingbé à une opposition constructive, le Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement (MPDD) a présenté lundi ses exigences pour y parvenir.

Les communes définissent leur stratégie

Les communes définissent leur stratégie

Les collectivités territoriales entendent donner un nouvel élan au processus de décentralisation, répondant ainsi à l’appel lancé par le président du Conseil en faveur d’une gouvernance de proximité plus efficace.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.