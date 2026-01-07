Formation à la gestion municipale

L'Agence nationale de formation des collectivités territoriales (ANFCT) et l'Ambassade de France ont lancé mardi à Kpalimé une série de rencontres avec les administrations communales de la préfecture de Kloto.

Organisée autour du thème "Rôle et responsabilités des acteurs municipaux", cette initiative vise à renforcer les capacités opérationnelles des élus en matière de décentralisation et de gestion des affaires communales. Les participants bénéficient d'une formation approfondie sur le cadre juridique et les outils nécessaires pour assurer de meilleurs services aux populations.

Les échanges portent sur plusieurs thématiques comme les compétences propres et partagées des communes, les attributions des différents organes municipaux, le fonctionnement d'un conseil municipal et les interactions avec les autres acteurs de la décentralisation.