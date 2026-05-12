Le pari de l’inclusion et de l'ambition

Le Togo tourne la page de sa feuille de route 2020-2025 et prépare activement la suivante. Le gouvernement a lancé mardi la première phase de consultations pour l'élaboration de la feuille de route gouvernementale 2026-2031, un processus volontairement inclusif et participatif, conformément aux instructions du président du Conseil Faure Gnassingbé.

Avant de regarder devant, la ministre et secrétaire générale de la résidence du Conseil, Sandra Ablamba Johnson, a dressé un bilan de la période écoulée, et il est éloquent, malgré un contexte mondial particulièrement difficile : Covid-19, guerre en Ukraine, crise sécuritaire au Sahel, guerre en Iran.

Le Togo a maintenu une croissance moyenne d'environ 6% sur la période. Le PIB atteint désormais 6 919 milliards de Fcfa en 2025, pour un PIB par habitant dépassant 1 350 dollars. L'inflation reste maîtrisée à 0,4%, bien en dessous du seuil communautaire de 3%.

Sur le plan social, le Togo est passé de la catégorie des pays à IDH faible à IDH moyen.

L'assurance maladie universelle couvre plus de 4,4 millions de personnes. Le taux d'accès à l'électricité dépasse 75%. Le FNFI (Fonds national de la finance inclusive) a octroyé 118,35 milliards de crédits à 1,9 million de bénéficiaires, majoritairement des femmes.

Trois piliers pour 2026-2031

La nouvelle feuille de route s'articule autour de trois orientations stratégiques annoncées par Faure Gnassingbé lors de son adresse au Parlement en décembre 2025.

Protéger : sécurité, paix et résilience nationale face aux crises. Rassembler :cohésion nationale, inclusion et leadership républicain. Transformer : une économie plus compétitive, plus inclusive et mieux préparée aux défis du XXIe siècle.

Une stratégie co-construite

Ce qui distingue cette démarche, c'est son caractère résolument participatif. Comme l'avait annoncé Faure Gnassingbé dans son discours du 27 avril dernier : « Cette stratégie ne peut réussir que si elle vous appartient à tous. »

Après les partenaires techniques et financiers réunis aujourd'hui à Lomé, les consultations se poursuivront dès mercredi dans les cinq régions du pays.

Le secteur privé et la société civile seront également associés au processus.

Une feuille de route pour le Togo, construite avec les Togolais. Le pari de l’inclusion, et de l'ambition.