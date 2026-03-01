Rubriques

Tendances:
Politique

Voter contre la sécurité des populations : le choix discutable de l'opposition

La députée de l'opposition Brigitte Adjamagbo-Johnson a voté vendredi contre la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes, et persiste ce dimanche dans sa contestation.

Un vote contre qui interroge © republicoftogo.com

La députée de l'opposition Brigitte Adjamagbo-Johnson a voté vendredi contre la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes, et persiste ce dimanche dans sa contestation.

Une position qui, à y regarder de près, semble davantage motivée par un réflexe d'opposition

L’élue dénonce les effets de l'état d'urgence sur les populations : difficultés d'approvisionnement en carburant, ralentissement des activités agricoles, exode des jeunes vers les mines d'or étrangères, et établissements scolaires qui se vident. Des réalités à vérifier, mais qui occultent commodément l'essentiel : la menace terroriste aux frontières reste bien réelle.

Critiquer les effets collatéraux d'une mesure de sécurité sans proposer d'alternative crédible, c'est précisément là où le bât blesse. Mme Adjamagbo-Johnson reconnaît elle-même ne pas avoir été convaincue par le gouvernement,  mais elle ne propose aucune solution alternative pour protéger les populations exposées aux attaques djihadistes.

La députée se dit néanmoins prête à accompagner toute initiative visant à évaluer la situation sur le terrain. Une ouverture tardive, qui aurait été plus crédible si elle avait précédé son vote contre la prorogation.

Face à une menace terroriste documentée, voter contre la protection des populations demande plus que des arguments sur le prix du carburant.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Etat d'urgence : texte adopté par l'Assemblée

Etat d'urgence : texte adopté par l'Assemblée

L'Assemblée nationale a adopté vendredi le projet de loi prorogeant pour la quatrième fois consécutive l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes. Une décision forte, dans un contexte où la menace terroriste aux frontières nord reste bien réelle.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.