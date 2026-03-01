Voter contre la sécurité des populations : le choix discutable de l'opposition

La députée de l'opposition Brigitte Adjamagbo-Johnson a voté vendredi contre la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes, et persiste ce dimanche dans sa contestation.

Une position qui, à y regarder de près, semble davantage motivée par un réflexe d'opposition

L’élue dénonce les effets de l'état d'urgence sur les populations : difficultés d'approvisionnement en carburant, ralentissement des activités agricoles, exode des jeunes vers les mines d'or étrangères, et établissements scolaires qui se vident. Des réalités à vérifier, mais qui occultent commodément l'essentiel : la menace terroriste aux frontières reste bien réelle.

Critiquer les effets collatéraux d'une mesure de sécurité sans proposer d'alternative crédible, c'est précisément là où le bât blesse. Mme Adjamagbo-Johnson reconnaît elle-même ne pas avoir été convaincue par le gouvernement, mais elle ne propose aucune solution alternative pour protéger les populations exposées aux attaques djihadistes.

La députée se dit néanmoins prête à accompagner toute initiative visant à évaluer la situation sur le terrain. Une ouverture tardive, qui aurait été plus crédible si elle avait précédé son vote contre la prorogation.

Face à une menace terroriste documentée, voter contre la protection des populations demande plus que des arguments sur le prix du carburant.