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Infrastructures, santé, jeunesse : les priorités des Savanes

Le Conseil régional des Savanes consacrera la moitié de ses ressources annuelles à la construction d’écoles, de centres de santé et de routes. C’est l’une des orientations retenues vendredi lors du débat d’orientation budgétaire.

Une région pauvre et sous tension sécuritaire © republicoftogo.com

Le Conseil régional des Savanes consacrera la moitié de ses ressources annuelles 2027 à la construction d’écoles, de centres de santé et de routes. C’est l’une des orientations retenues vendredi lors du débat d’orientation budgétaire.

Les recettes attendues dépassent 1,3 milliard de Fcfa.

La répartition est la suivante :

  • 50 % pour les infrastructures scolaires, sanitaires et routières ;
  • 20 % pour la santé, l’eau et l’environnement ;
  • 20 % pour la jeunesse, l’emploi et l’autonomisation des femmes ;
  • 10 % pour l’agriculture et la sécurité alimentaire.

Le président du Conseil régional, Banlep Nabaguedjoa, a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts dans l’éducation, la santé, l’accès à l’eau, l’emploi des jeunes et la protection de l’environnement.

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