Ce vendredi, le Togo devait être mort. Une frange de l’opposition avait lancé l’avis de décès, fixé la date et prévu la cérémonie. Il ne manquait qu’un détail : le défunt.

À Lomé, le cadavre s’est levé de bonne heure, a pris sa moto et s’est rendu au travail. Au grand marché d’Adawlato, les commerçantes ont ouvert leurs étals comme si de rien n’était, visiblement pas au courant de leur propre trépas.

Dans le quartier administratif, les fonctionnaires ont tamponné, signé et classé des dossiers avec une vitalité suspecte pour des morts. Au port, à TP3, le secteur informel a fait ce qu’il fait tous les jours : survivre, donc vivre.

Sur la RN1 et le grand contournement, les embouteillages étaient au rendez-vous, fidèles au poste. Pour une journée « ville morte », c’est un trafic remarquablement vivant. Les agents de la sécurité routière ont réglé la circulation d’un pays censé être à l’arrêt. On n’a jamais vu un enterrement aussi encombré.

Il faut dire que l’opération butait sur un problème de calcul. Pour beaucoup de Togolais, rester chez soi un vendredi n’a rien d’un acte politique. C’est un luxe. « Nous vivons au jour le jour.

Personne ne vient nous payer à la fin du mois. Laissez-nous travailler », résume une commerçante. Difficile de faire la grève quand le seul patron, c’est la marmite du soir. Et les clients ne paient pas les jours de deuil national autoproclamé.

D’autres font remarquer, avec un certain bon sens, que la mévente suffit déjà largement à tuer leur commerce. Pas besoin d’aide extérieure.

Les initiateurs promettaient la paralysie. Ils ont obtenu un vendredi. Un vendredi ordinaire, avec ses klaxons, ses marchés et ses bouchons. Le Togo, déclaré mort ce matin, a terminé la journée en bonne santé, un peu fatigué, comme tous les vendredis soir.

Prochaine opération annoncée ? Peut-être un « Togo en vacances ». Celle-là pourrait trouver des volontaires.