Une administration plus efficace, une économie locale plus dynamique, une région plus sûre et plus unie. Le gouverneur de la Kara, Komlan Adjitowou, a fixé trois priorités pour relancer le développement de la région, dans la ligne des orientations du président du Conseil, Faure Gnassingbé.

Avec près d’un million d’habitants, la Kara occupe une place stratégique dans le pays. Traversée par la RN1, l’axe qui relie le port de Lomé au Burkina Faso et au Niger, elle sert de carrefour entre le sud et le nord du Togo.

Elle dispose d’atouts réels, comme ses zones agricoles et sa position sur le corridor. Mais elle fait face à de vrais défis, comme le rappelle par exemple son taux d’accès à l’électricité, autour de 70 %.

La première priorité vise l’administration. Le gouverneur demande aux services de l’État dans la région de rompre avec une culture centrée sur les procédures et les circulaires. Les rapports devront devenir de vrais outils de pilotage, et les visites de terrain seront plus fréquentes.

L’enjeu est de savoir si l’argent public produit des effets concrets : une école construite qui accueille vraiment des élèves, un centre de santé équipé et fonctionnel, des zones d’aménagement agricole planifiées (ZAAP) qui produisent, des centres de formation qui débouchent sur des emplois.

Des communes plus autonomes

La deuxième priorité concerne l’économie locale. Les communes sont invitées à mieux tenir leurs comptes et à trouver de nouvelles ressources pour financer marchés, routes, équipements sociaux et culturels, sans tout attendre de l’État central.

Le secteur privé doit, lui, devenir le moteur de la création de richesses. Le gouverneur mise sur l’entrepreneuriat des jeunes et sur la transformation locale des produits agricoles, pour que la valeur ajoutée reste dans la région au lieu de partir avec les matières premières.

La troisième priorité porte sur la sécurité et le vivre-ensemble. Sa position de couloir de passage vers le Sahel expose la Kara aux trafics et aux menaces venues du nord, ce qui impose une vigilance accrue.

Komlan Adjitowou insiste aussi sur la cohésion sociale et sur une meilleure coordination entre les acteurs qui interviennent dans la région.

Derrière cette stratégie, il y a un changement de méthode : passer d’une administration qui gère à une administration qui rend des comptes.