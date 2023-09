Inovation et créativité

La Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle (JATPI) est célébrée chaque année le 13 septembre.

Elle a été créée par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) en 1962, à l'occasion de son anniversaire.

La JATPI est l'occasion de sensibiliser le public africain à l'importance de la technologie et de la propriété intellectuelle pour le développement économique et social du continent. Elle vise également à promouvoir l'innovation et la créativité.

Chaque année, la JATPI est célébrée dans les Etats membres de l’OAPI, dont le Togo fait partie, par des événements et des activités variés, tels que des conférences, des ateliers, des expositions et des concours.

En 2023, la JATPI se déroule sous le thème "L'innovation et la créativité des Africains : moteurs de l'industrialisation et du développement durable ».

Rose Kayi Mivédor, la nouvelle ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Consommation locale, participera activement à cette Journée. Logique, son pays est engagé dans une politique de développement économique ambitieuse.