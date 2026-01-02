Rubriques

Jean Yaovi Dégli salue des signes d’ouverture

Pour l’opposant Jean Yaovi Dégli, le message prononcé par le président du Conseil à l’occasion des voeux du Nouvel an, est porteur d’espoir.

Jean Yaovi Dégli © DR

Dégli se félicite de la grâce qui a permis la libération ‘de personnes détenues pour des raisons politiques ou d’opinion’. 

Il salue également la main tendue à l’opposition, appelée à jouer pleinement son rôle de force de critique et de propositions constructives, ainsi qu’une volonté affichée de gouverner autrement, avec davantage d’humilité dans le discours politique.

Selon lui, cette dynamique doit se traduire concrètement par la lutte contre les inégalités, tant sur le plan territorial qu’humain. Le défi majeur reste la promotion de la justice, en dépassant les effets d’annonce pour parvenir à des résultats palpables, dans le cadre d’une gouvernance fondée sur la redevabilité.

« Le souhait le plus ardent est que le Togo de demain soit plus vivable et que la gouvernance permette de faire entrer le bien-être dans chaque foyer », souligne l’opposant.

