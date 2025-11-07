Rubriques

Tendances:
Politique

Kagbara veut être utile

Le président du Parti Démocratique Panafricain (PDP) et sénateur, Innocent Kagbara, se prépare à défendre plusieurs propositions de son parti lors de l’examen du projet de loi de finances 2026 par le Sénat.

Le sénateur Innocent Kagbara © republicoftogo.com

Le président du Parti Démocratique Panafricain (PDP) et sénateur, Innocent Kagbara, se prépare à défendre plusieurs propositions de son parti lors de l’examen du projet de loi de finances 2026 par le Sénat.

Parmi ses priorités : l’augmentation des ressources pour l’éducation et l’économie, et la mise en place de mesures contre l’inflation pour protéger le pouvoir d’achat.

Le PDP encourage notamment une refonte de l’école togolaise vers une éducation plus inclusive et professionnalisante, adaptée aux réalités.

Sur le plan économique, Kagbara appelle à un meilleur soutien aux PME-PMI, notamment à travers une politique de financement plus ambitieuse, soulignant que le secteur privé est clé pour l’emploi et la richesse nationale.

Membre de la commission "secteur privé et industrie" au Parlement de la Cédéao, il promet également de porter ces préoccupations à l’échelle régionale.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Vers une montée en puissance des communes

Vers une montée en puissance des communes

A l'occasion de la Journée nationale de la commune (JNCT), Florence Yawa Kouigan, présidente sortante de la Fédération des communes du Togo (FCT) et maire de la commune Ogou 1 (Atakpamé), a dressé mercredi un bilan empreint de réalisme et d'engagement sur les six années écoulées.

La CIRR, pilier de la diplomatie des droits de l’homme

La CIRR, pilier de la diplomatie des droits de l’homme

Le Togo consolide ses efforts en matière de droits de l’homme. En partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH, Bureau de l’Afrique de l’Ouest), le pays s’apprête à renforcer les capacités de la Commission interministérielle de rédaction des rapports sur les droits de l'homme (CIRR), organe clé dans le suivi et la mise en œuvre des engagements internationaux.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.