La CIRR, pilier de la diplomatie des droits de l’homme

Le Togo consolide ses efforts en matière de droits de l’homme. En partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH, Bureau de l’Afrique de l’Ouest), le pays s’apprête à renforcer les capacités de la Commission interministérielle de rédaction des rapports sur les droits de l'homme (CIRR), organe clé dans le suivi et la mise en œuvre des engagements internationaux.

Créée il y a sept ans, la CIRR est un instrument central dans le dispositif togolais de promotion des droits humains. Elle est chargée de la rédaction des rapports périodiques, de la coordination des réponses aux recommandations internationales, et de la collecte des données fiables nécessaires à l’évaluation des progrès du pays.

Grâce à son action, le Togo a pu soumettre des rapports de qualité au Conseil des droits de l’homme et aux organes de traité.

Pendant deux jours à Lomé, des experts du HCDH animeront une série de sessions techniques à destination des membres de la CIRR.

Pour le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Pacôme Adjourouvi, il ne fait aucun doute que la CIRR constitue « la cheville ouvrière de plusieurs avancées majeures » en matière de droits humains au Togo.

« Ce n’est pas le moment de baisser les bras. Plusieurs défis nous attendent encore. Chacun a un rôle à jouer dans la promotion et la protection des droits de l’homme », a-t-il déclaré.

Il a également salué l’engagement des membres de la CIRR, qu’il qualifie d’« acteurs de premier plan » dans l’accompagnement de l’État togolais vers une meilleure gouvernance des droits humains.