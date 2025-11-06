Vers une montée en puissance des communes

A l'occasion de la Journée nationale de la commune, Florence Yawa Kouigan, présidente sortante de la Fédération des communes du Togo (FCT) et maire de la commune Ogou 1 (Atakpamé), a dressé mercredi un bilan empreint de réalisme et d'engagement sur les six années écoulées.

Dans son intervention, Mme Kouigan a salué les avancées significatives en matière de décentralisation, tout en soulignant le potentiel qu'ont su exploiter plusieurs communes togolaises à travers la coopération décentralisée.

"De nombreuses communes ont noué des partenariats enrichissants avec des collectivités territoriales à travers le monde", a-t-elle indiqué.

Elle a rappelé que le mandat de maire est avant tout un mandat de "proximité, d'humilité, de contact et d'impact".

Tout en reconnaissant que des défis demeurent et que certains projets restent inachevés, Mme Kouigan a insisté sur la volonté constante qui a animé son action.

"Ces six années nous ont permis de faire de notre mieux, parfois avec des contraintes, souvent avec des limites d'humains, mais toujours avec volonté et sincérité", a-t-elle confié.

La présidente sortante de la FCT appelle à une décentralisation plus ambitieuse, passant de l'exercice des compétences propres à celles partagées et transférées, rappelant que "la décentralisation est un pacte de responsabilité et de confiance entre l'État central et les territoires".

Le gouvernement a réaffirmé mercredi, lors de l'ouverture de la JNCT, son soutien aux collectivités locales.

Le ministre de l'Administration territoriale, Hodabalo Awaté, a annoncé une nouvelle augmentation du montant du Fonds d'appui aux collectivités territoriales (FACT) pour l'année 2026, sans en préciser le montant.

Placée sous le thème "Décentralisation et mobilisation des ressources pour les collectivités territoriales au Togo : enjeux, défis et stratégies", cette JNCT 2025 doit permettre aux nouveaux élus communaux, installés depuis le 17 juillet dernier, de réfléchir à des mécanismes de mobilisation efficace des ressources locales, condition essentielle à une gouvernance locale performante.

Les travaux se poursuivent durant deux jours et réunissent élus locaux, représentants de l'État, partenaires techniques et financiers, dans le but d'améliorer la gestion des finances publiques locales et de renforcer l'efficacité des actions au service des populations.