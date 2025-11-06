Rubriques

Tendances:
Politique

Vers une montée en puissance des communes

A l'occasion de la Journée nationale de la commune (JNCT), Florence Yawa Kouigan, présidente sortante de la Fédération des communes du Togo (FCT) et maire de la commune Ogou 1 (Atakpamé), a dressé mercredi un bilan empreint de réalisme et d'engagement sur les six années écoulées.

Florence Yawa Kouigan © DR

A l'occasion de la Journée nationale de la commune, Florence Yawa Kouigan, présidente sortante de la Fédération des communes du Togo (FCT) et maire de la commune Ogou 1 (Atakpamé), a dressé mercredi un bilan empreint de réalisme et d'engagement sur les six années écoulées.

Dans son intervention, Mme Kouigan a salué les avancées significatives en matière de décentralisation, tout en soulignant le potentiel qu'ont su exploiter plusieurs communes togolaises à travers la coopération décentralisée.

"De nombreuses communes ont noué des partenariats enrichissants avec des collectivités territoriales à travers le monde", a-t-elle indiqué.

Elle a rappelé que le mandat de maire est avant tout un mandat de "proximité, d'humilité, de contact et d'impact".

Tout en reconnaissant que des défis demeurent et que certains projets restent inachevés, Mme Kouigan a insisté sur la volonté constante qui a animé son action.

"Ces six années nous ont permis de faire de notre mieux, parfois avec des contraintes, souvent avec des limites d'humains, mais toujours avec volonté et sincérité", a-t-elle confié.

La présidente sortante de la FCT appelle à une décentralisation plus ambitieuse, passant de l'exercice des compétences propres à celles partagées et transférées, rappelant que "la décentralisation est un pacte de responsabilité et de confiance entre l'État central et les territoires".

Le gouvernement a réaffirmé mercredi, lors de l'ouverture de la JNCT, son soutien aux collectivités locales.

Le ministre de l'Administration territoriale, Hodabalo Awaté, a annoncé une nouvelle augmentation du montant du Fonds d'appui aux collectivités territoriales (FACT) pour l'année 2026, sans en préciser le montant.

Placée sous le thème "Décentralisation et mobilisation des ressources pour les collectivités territoriales au Togo : enjeux, défis et stratégies", cette JNCT 2025 doit permettre aux nouveaux élus communaux, installés depuis le 17 juillet dernier, de réfléchir à des mécanismes de mobilisation efficace des ressources locales, condition essentielle à une gouvernance locale performante.

Les travaux se poursuivent durant deux jours et réunissent élus locaux, représentants de l'État, partenaires techniques et financiers, dans le but d'améliorer la gestion des finances publiques locales et de renforcer l'efficacité des actions au service des populations.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La CIRR, pilier de la diplomatie des droits de l’homme

La CIRR, pilier de la diplomatie des droits de l’homme

Le Togo consolide ses efforts en matière de droits de l’homme. En partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH, Bureau de l’Afrique de l’Ouest), le pays s’apprête à renforcer les capacités de la Commission interministérielle de rédaction des rapports sur les droits de l'homme (CIRR), organe clé dans le suivi et la mise en œuvre des engagements internationaux.

Le Togo partage son modèle de gouvernance citoyenne

Le Togo partage son modèle de gouvernance citoyenne

À l’occasion de la 6e édition du Forum International de la Démocratie Participative en Afrique (FIDEPA 2025), qui se tient du 4 au 6 novembre à Dakar, le Togo partage son expérience en matière de gouvernance locale inclusive.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.