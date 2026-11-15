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Klassou prend les commandes de l'UPA

Le Togo assure la présidence du Comité exécutif de l’Union parlementaire africaine (UPA). Le président de l’Assemblée nationale, Komi Sélom Klassou, a pris ses fonctions samedi à l’issue de la 86ᵉ session du Comité exécutif et de la Conférence des présidents des parlements africains.

Komi Sélom Klassou (G) samedi à Lomé © DR

Le Togo assure la présidence du Comité exécutif de l’Union parlementaire africaine (UPA). Le président de l’Assemblée nationale, Komi Sélom Klassou, a pris ses fonctions samedi à l’issue de la 86ᵉ session du Comité exécutif et de la Conférence des présidents des parlements africains.

Une mission d’un an.

Il devra mettre en œuvre le contenu de la Déclaration de Lomé, adoptée lors des travaux. 

Le texte appelle à une plus grande participation des citoyens à la vie parlementaire, grâce aux consultations publiques, à l’accès à l’information et à la transparence des débats. Il veut aussi renforcer le rôle des parlements dans les politiques de lutte contre le changement climatique, de protection de la biodiversité et de préservation des ressources naturelles.

L’organisation veut aussi répondre aux défis persistants du continent : conflits, terrorisme, crises institutionnelles, pauvreté, inégalités et chômage des jeunes.

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