Rubriques

Tendances:
Politique

Un haut responsable russe à l’Union parlementaire africaine

La réunion du Comité exécutif de l’Union parlementaire africaine (UPA) s’achève samedi à Lomé. Parmi les participants figure un invité inattendu : Konstantin Kosachev, vice-président du Conseil de la Fédération de Russie.

Konstantin Kosachev © DR

La réunion du Comité exécutif de l’Union parlementaire africaine (UPA) s’achève samedi à Lomé. Parmi les participants figure un invité inattendu : Konstantin Kosachev, vice-président du Conseil de la Fédération de Russie.

Le Conseil de la Fédération (Sovet Federatsii) est la chambre haute du Parlement russe, l’équivalent approximatif du Sénat français. Kosachev est l’une des figures de la diplomatie parlementaire de Moscou.

Sa présence à Lomé n’a rien d’anodin. Elle illustre la volonté de la Russie d’être présente en Afrique partout où cela est possible, sur les plans politique, diplomatique, économique et sécuritaire. Les parlements font partie des canaux qu’utilise Moscou pour nouer des relations sur le continent.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Communes : s’unir pour faire plus avec moins

Communes : s’unir pour faire plus avec moins

Les communes du Golfe 1 et du Moyen-Mono 1 ont signé une convention de partenariat à Tohoun, dans la région des Plateaux. Les deux collectivités veulent mettre en commun leurs ressources et leurs expériences pour accélérer le développement local.

Derniers préparatifs avant la conférence de l'UPA

Derniers préparatifs avant la conférence de l'UPA

Le président du Comité exécutif de l’Union parlementaire africaine (UPA), Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a ouvert mardi à Lomé la 86e session de l’instance. Il a appelé les parlements du continent à unir leurs forces face aux crises.

Un code de bonne conduite pour l’opposition ?

Un code de bonne conduite pour l’opposition ?

Las des invectives entre opposants, le chef de file de l’opposition, Aimé Gogué, va soumettre à tous les partis un pacte d’unité et de non-agression. C’est une sorte de code de bonne conduite, mais rien ne garantit que ses rivaux le signeront.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.