Un haut responsable russe à l’Union parlementaire africaine

La réunion du Comité exécutif de l’Union parlementaire africaine (UPA) s’achève samedi à Lomé. Parmi les participants figure un invité inattendu : Konstantin Kosachev, vice-président du Conseil de la Fédération de Russie.

Le Conseil de la Fédération (Sovet Federatsii) est la chambre haute du Parlement russe, l’équivalent approximatif du Sénat français. Kosachev est l’une des figures de la diplomatie parlementaire de Moscou.

Sa présence à Lomé n’a rien d’anodin. Elle illustre la volonté de la Russie d’être présente en Afrique partout où cela est possible, sur les plans politique, diplomatique, économique et sécuritaire. Les parlements font partie des canaux qu’utilise Moscou pour nouer des relations sur le continent.