Kodjo Adedze représente le Togo au grand forum parlementaire mondial

Dans un contexte mondial marqué par des bouleversements géopolitiques, économiques et sociaux, le Togo affirme sa voix sur la scène internationale à travers la participation du président de l’Assemblée nationale, Kodjo Sévon-Tépé Adedze, à la 6ᵉ Conférence mondiale des Présidents de parlement, qui se tient à Genève jusqu’au 31 juillet.

Organisée conjointement par l’Union interparlementaire (UIP) et les Nations Unies, cette rencontre constitue le plus grand forum parlementaire mondial, réunissant les présidents des parlements nationaux de plus de 140 pays.

La conférence offre un espace unique de dialogue entre dirigeants parlementaires sur des sujets majeurs tels que la préservation de la paix et de la démocratie, la réduction des inégalités, la transition écologique et numérique, le rôle des parlements dans la résolution des conflits et le renforcement du multilatéralisme.

Au cœur de ces échanges, le président Adedze porte la voix du Togo et a exposé les efforts institutionnels et législatifs du pays en faveur de la stabilité, de la bonne gouvernance et du développement durable.

Sous la présidence de M. Adedze, l’Assemblée nationale s’est engagée à moderniser son fonctionnement, renforcer sa proximité avec les citoyens et accompagner les grandes réformes engagées par l’exécutif.

Sa participation à ce sommet mondial témoigne de la volonté du Togo de contribuer activement à la réflexion collective sur les défis contemporains.

« Le monde a besoin d’institutions parlementaires plus fortes, plus inclusives et connectées aux réalités des peuples. Le Togo est prêt à jouer sa part dans cette dynamique mondiale », a confié un membre de la délégation togolaise.